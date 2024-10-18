Минские военкоматы стали присылать призывникам SMS. Что в сообщениях?

Опубликовано: 18.10.2024 20:57 , Обновлено: 18.10.2024

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси сообщили, что в эту осеннюю призывную компанию "отдельным призывникам" в Минске военкоматы присылали SMS. В ведомстве рассказали, что было в сообщениях.

По словам консультанта отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрея Мурашова, рассылка SMS не является основным способом информирования призывников, в отличие от бумажных повесток. Однако такой метод предусмотрен законодательством.

А вот что, по данным Мурашова, написали в сообщениях:

время и дату явки призывника,

цель явки,

адрес, куда вызывают,

телефон для уточнения информации.

Напомним, что 6 апреля 2024 года вступил в силу закон, который обязывает белорусов являться в военкомат после получения SMS от него. В Минобороны уточнили, что в период мобилизации и в военное время SMS-повестка приравнивается к бумажной. А в мирное станет дополнительным источником оповещения.

Белорусов обязали являться по SMS-повесткам в военкоматы, иначе — штраф