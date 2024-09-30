В Минобороны предупредили белорусов о военной технике на дорогах и ограничениях движения для гражданских. Когда и где?

Опубликовано: 30.09.2024 14:00 , Обновлено: 30.09.2024

Министерство обороны Беларуси в понедельник, 30 сентября, объявило начало нового этапа проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил (ВС). Из-за этого в ближайшие дни на дорогах страны можно будет встретить колонны военной техники, а на отдельных участках местности и дорогах общего пользования могут вводиться временные ограничения для гражданского транспорта.

Руководить проверкой предстоит начальнику Генерального штаба ВС, первому заместителю Министра обороны, а под прицелом на этот раз окажутся воинские части и подразделения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Главной задачей запланированных мероприятий в ведомстве назвали проверку готовности частей и их способности “выполнять задачи по предназначению”.

При этом в Минобороны предупредили, что мероприятия в рамках проверки “будут планово наращиваться”, для чего придётся задействовать “все полигоны Вооруженных Сил”, то есть передвижение военной техники и временные ограничения для движения гражданского транспорта не исключены во всех регионах страны.

“Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы”, - сообщили в ведомстве, а вот как долго продлится начатая сегодня проверка, не уточнили.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 24 сентября на совещании с военными на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области в числе прочего потребовал “встряхнуть” армию и привести её в “идеальное состояние”. Он также анонсировал “жесточайшую проверку по всем направлениям” для других силовых структур — Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности.

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