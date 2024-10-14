В Минобороны Польши показали, как будет выглядеть «Восточный щит» на границе с Беларусью

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Опубликовано: 14.10.2024 17:03 , Обновлено: 14.10.2024

Министерство народной обороны Польши опубликовало фотографии укрепительного сооружения "Восточный щит", которое, по мнению местных властей, должно усилить безопасность на польско-белорусской границе. В иностранном оборонном ведомстве назвали это "гигантским проектом" и пообещали задействовать новые технологии.

Судя по наглядным материалам, представленным ранее Министерством национальной обороны Польши, новые укрепления планируется возвести лишь на некоторых участках восточной границы. Согласно фотографиям, опубликованным польским порталом Onet, на некоторых участках предполагается размещение минных полей, физических барьеров по типу бетонных противотанковых «ежей» и линий обороны с бетонными блоками.

Фото: Минобороны Польши

По словам начальника Генерального штаба польской армии Веслава Кукулы, основной целью «Восточного щита» является «сдерживание», а также «подготовка к обороне границ». Военный представил четыре так называемых направления работы в рамах данного плана:

усиление возможностей противодействия внезапным атакам;

ограничение подвижности противника;

обеспечение мобильности собственных войск;

повышение военной безопасности и защита гражданского населения.

“Это не будет линия Мажино. У нас была совершенно другая философия», – пояснил генерал Кукула. По его словам, в случае военного конфликта «Восточный щит» должен помочь «распознать, замедлить и выстроить зоны нападения таким образом, чтобы эффективно уничтожить противника до границы с Польшей».

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный пограничный комитет Беларуси начал расследование очередного инцидента на границе с Польшей. Белорусские пограничники обвинили своих коллег в том, что те открыли огонь по людям, которые находились на белорусской территории. Поводом для разбирательства стала видеозапись, выложенная в Интернет.

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