Армия Беларуси приняла на вооружение «барражирующую трубу»
Вооруженные силы Беларуси спустя три года испытаний приняли на вооружение «Барражирующую трубу» и «Квадро-1400». Об этом сообщили в телеграм-канале «ОтВинта| Авиация Беларуси» со ссылкой на источники.
Речь идет про белорусские ударные беспилотники.
По информации тг-канала, «летающие шайтан-трубы» разработали на витебском предприятии Конструкторское бюро «Дисплей». Впервые эти беспилотники представляли на выставке MILEX-2019.
Также в «От Винта» предоставили характеристики «Квадро-1400» и «Барражирующая труба»:
- Габариты 1450 × 1450 × 650 | 750 × 750 × 350 мм;
- Количество установленных РПГ-26 2|1 шт;
- Радиус действия 5|2 км;
- Взлетная масса 35|12 кг;
- Продолжительность полета 25|15 мин;
- Диапазон высот от 10 до 500 м.
Кроме того, по словам авторов канала, автовзвод беспилотников позволяет переводить в боевое и походное положение РПГ-26 в воздухе. А тепловизор, курсовая и прицельная камеры позволяют выполнять полет днем и ночью. А еще специальный двигатель реактивного типа убирает отдачу при стрельбе из установленного РПГ-26 и выход на боевой курс может выполняться в автоматическом, полуавтоматическом или ручном режиме.
Вот как БПЛА выглядели в 2019 и в 2021 году:
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