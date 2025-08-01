В Минобороны объявили о создании новой бригады сил спецопераций на границе с Украиной

Опубликовано: 01.08.2025 15:37 , Обновлено: 01.08.2025

Командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко 1 августа заявил о том, что в Гомельской области в ближайшее время будет размещена новая бригада сил спецопераций армии. Её решили сформировать для усиления южного участка государственной границы, где страна соседствует с Украиной.

Южный участок границы Денисенко назвал “самым беспокойным направлением”, которое “поддерживает нас всех в тонусе”.

“Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады”, – заявил генерал-майор в интервью гостелеканалу “Первый информационный”.

По его словам, на данный момент сформирован один из батальонов, а полностью как боевая единица бригада должна быть готова к концу 2025 года.

Денисенко также заверил, что белорусские силы спецопераций сегодня полностью готовы к выполнению задач по защите Республики, в том числе, по прикрытию отдельных участков границы. При этом он признал, что для бойцов сил спецопераций это “несвойственная задача”, которой им пришлось заниматься с 2022 года.

“Понимаем, что это необходимо, и демонстрируем свою готовность к защите Родины именно на рубежах”, - процитировала генерал-майора пресс-служба Министерства обороны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские военные оставили за собой право переместить часть подразделения в рамках будущих учений “Запад-2025” ближе к западным границам. В каком случае может быть принято такое решение, 23 июля подробно объяснил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

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