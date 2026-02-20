В Минобороны на примере показали, кого из белорусов могут освободить от сборов

Опубликовано: 20.02.2026 15:11 , Обновлено: 20.02.2026

В настоящее время в Беларуси в рамках второго этапа проверки боевой и мобилизационной готовности военнообязанных активно призывают на военные сборы. Они могут продлиться до 60 суток. Но некоторых военнообязанных, получивших повестку, военкомат вправе освободить от сборов. В Министерстве обороны привели конкретные примеры.

Как пояснил заместитель начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Юрий Гантиевский, военные сборы по проверке мобилизационной готовности имеют некоторые особенности, которые не остались незамеченными призывниками. В первую очередь, это очень короткий промежуток между вручением повестки и самого призыва.

По словам Гантиевского, время вызова военнообязанного на предварительный пункт сбора может составлять менее суток, поэтому времени на подготовку у молодых людей зачастую практически нет. Но в отдельных случаях человека могут освободить от призыва на сборы. Это предусмотрено статьей 71 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе».

В ней чётко прописано, что человек должен предоставить военному комиссару своего района документы, подтверждающие уважительную причину, по которой тому требуется освобождение. В самой статье строгого перечня этих “уважительных причин” не указано, так что, по сути, всё отдано на усмотрение военкома.

Между тем, Гантиевский привёл конкретный пример, когда военный комиссар освободил мужчину от сборов. Его несовершеннолетний ребенок, катаясь на горке, сломал руку, а мама в это время была в командировке. В данном случае, справка от врача и документы, подтверждающие командировку супруги, позволили отцу остаться дома с ребёнком и не идти на сборы.

Кстати, согласно статье 71 того же закона “О воинской обязанности и воинской службе”, от прохождения всех видов военных и специальных сборов в Беларуси освобождаются:

военнообязанные, забронированные за республиканскими органами госуправления и другими госорганами и организациями;

судьи и прокурорские работники;

делегаты Всебелорусского народного собрания;

депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

руководители, лица из числа летного и технического состава, другие работники авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно обеспечивающие или осуществляющие перевозки, занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта, а также авиационных организаций республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;

члены экипажей судов речного флота – в период навигации;

военнообязанные – при наличии у них оснований для предоставления отсрочки от призыва в период мобилизации по семейному положению, состоянию здоровья, а также имеющие трех и более детей до 18-летнего возраста;

обучающиеся, получающие среднее специальное, высшее образование в очной форме получения образования, – на весь период обучения, а обучающиеся, получающие среднее специальное, высшее образование в заочной, дистанционной формах получения образования, – на период экзаменационных сессий.

Напомним, на днях Министерство обороны Беларуси 19 февраля выступило с официальным разъяснением, почему военнообязанным начали вручать повестки на сборы в столь сжатые сроки - порой за день-два до указанной даты явки в военкомат. В ведомстве подчеркнули, что это связано с “внезапным” характером нынешней проверки в армии и не является “организационной ошибкой”.

В Минобороны объяснили, почему белорусы получают повестки за день до явки в военкомат — «Не ошибка»