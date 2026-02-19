В Минобороны объяснили, почему белорусы получают повестки за день до явки в военкомат - «Не ошибка»

Опубликовано: 19.02.2026 17:05 , Обновлено: 19.02.2026

Министерство обороны Беларуси 19 февраля выступило с официальным разъяснением, почему военнообязанным начали вручать повестки на сборы в столь сжатые сроки - порой за день-два до указанной даты явки в военкомат. В ведомстве подчеркнули, что это связано с "внезапным" характером нынешней проверки в армии и не является "организационной ошибкой".

После того, как в белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, в соцсетях появились ролики, в которых военнообязанные жаловались на то, что повестки им вручали буквально за день до явки в военкомат (а кто-то и вовсе говорил о “считанных часах”). В оборонном ведомстве отреагировали на эти жалобы и признали, что на этот раз всё и было задумано.

“Главная цель такой проверки — оценить реальное состояние войск и готовность граждан к защите Родины. Поэтому планы не разглашаются заранее, а время на оповещение минимально и может составлять менее суток”, - пояснила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

По её словам, так армейское руководство может оценивает способность белорусов оперативно явиться в военкомат, а также реально необходимое время на оперативное укомплектование военных частей. “Это невозможно проверить, если предупредить заранее”, - пояснила Гаврусик.

Представительница Минобороны подчеркнула, что получение повестки накануне явки – это “не организационная ошибка”, а “запланированный элемент проверки боевой готовности”.

“Кстати, за время прохождения сборов за военнообязанным сохраняется среднемесячная заработная плата либо предусмотрена компенсация – в зависимости от формы собственности нанимателя. В том числе, для безработных. Это – закон”, - напомнила в заключение подполковник.

Напомним, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович накануне заявил, что внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил ещё не завершена. Некоторым воинским частям она ещё только предстоит.