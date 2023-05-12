В Минобороны Беларуси показали, как замаскировали танки в лесах на границе

📷 Фото

Опубликовано: 12.05.2023 12:54 , Обновлено: 12.05.2023

В министерстве обороны Беларуси 12 мая сообщили, что в одном из танковых подзраделений провели проверку, в ходе которой смотрели, как маскируют танки.

Также в ходе комплексной проверки военные “организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения”, утверждает ведомство.

В министерстве уточнили, что при этом некоторые танковые взводы в ходе проверки “выполняют задачу по усилению Государственной границы Республики Беларусь”.

Ранее Телеграф сообщил, что Минобороны Беларуси обвинило водителя фуры в нападении на военных с применением взрывчатого устройства, сделанного из пиротехнических изделий. В ведомстве утверждают, что это произошло на трассе М-5 (начинается в Минске и заканчивается в Гомеле), а водитель пытался напасть на “группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы”.

Водитель фуры пытался подорвать белорусских военных на трассе Минск-Гомель — Минобороны