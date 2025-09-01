В Минобороны Беларуси ответили на слухи об отработке ядерных ударов на учениях "Запад-2025"

Опубликовано: 01.09.2025 07:15 , Обновлено: 01.09.2025

Глава Генштаба Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что власти страны, как и обещали, отодвинули все учения в рамках "Запад-2025" от границ с ЕС и Украиной.

По его словам, это было сделано, чтобы соседи официальный Минск “не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях”.

“Учения спланированы и проходят на полигонах в глубине страны или в ее восточной части”, - заверил белорусский генерал.

В то же время, он обвинил Польшу, Латвию и Литву в “неадекватном ответе” на такое решение, заявив, что страны НАТО собираются собрать десятки тысяч военнослужащих для проведения ответных учений.

“Общее количество участников учений, например, «Железный защитник» на территории Польши, - 34 тысячи”, - подсчитал глава Генштаба Беларуси.

Тем не менее, в Минобороны Беларуси назвали “фейковыми сообщениями” слухи, что на учениях «Запад» будет отрабатываться применение тактического ядерного оружия.

«В рамках учения («Запад 2025» - Ред.) планирование применения всех видов оружия предусматривается. А применение… — нельзя применять то, что несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать, будем учиться», - заявил Павел Муравейко.

Ранее Telegraf.news писал, что МИД Украины 22 августа опубликовал обращение к властям Беларуси и своим союзникам накануне учений “Запад-2025”. В заявлении Киев призвал власти Беларуси не допустить «безрассудные провокации» во время совместных с Россией учений. Украина предложила Беларуси «сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины».

Украина призвала власти Беларуси к «благоразумию» и потребовала не приближать войска к границе

В свою очередь, в Минобороны Польши заверили, что не видят угрозы перерастания осенних учений в Беларуси в военное столкновение со странами НАТО.