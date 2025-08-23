Украина призвала власти Беларуси к "благоразумию" и потребовала не приближать войска к границе

Опубликовано: 23.08.2025 09:46 , Обновлено: 23.08.2025

МИД Украины 22 августа опубликовал обращение к властям Беларуси и своим союзникам накануне учений "Запад-2025". В заявлении Киев обвинил официальный Минск в содействии России и сделал ряд предупреждений.

Украина попросила своих союзников “сохранять бдительность”, а также усилить санкции и давление на Россию и Беларусь. Что касается властей Беларуси, то украинские власти призвали их не допустить “безрассудные провокации” во время совместных с Россией учений. Киев предложил Минску “сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины”.

Власти Украины заверили, что не угрожают безопасности Беларуси и напомнили об общем с народом Беларуси прошлом, “восходящем к эпохе княжеств и Великого княжества Литовского”, и выразили надежду на общее “будущее в европейской семье народов”.

На данное заявление МИД Беларуси пока не отреагировал. Однако ранее власти Беларуси не раз заявляли, что предстоящие учения “Запад-2025” носят оборонительный характер и не представляют угрозы соседними странам.

В Министерстве обороны Беларуси 12 августа озвучили точные сроки совместного стратегического учения белорусских и российских военных “Запад-2025”. Начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко назвал его главные цели и прокомментировал начавшиеся на днях военные учения в соседних странах.

Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений «Запад-2025»

Тем временем, Польша, Литва и Латвия заявили, что усилят охрану границы на время учений. В Литве даже объявили бесполетную зону на границе с Беларусью. Все страны также объявили о старте военных учений в качестве сдерживания и ответа на белорусско-российские масштабные учения.