В МИД России назвали условия вывода ядерного оружия из Беларуси

Опубликовано: 06.10.2023 08:14 , Обновлено: 06.10.2023

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов назвал "нереалистичным" вывод российского ядерного оружия из Беларуси в сложившейся ситуации. Выступая на заседании комитета по разоружению Генассамблеи ООН, он назвал условия, при которых это было бы возможным.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвал три главных условия пересмотра решений в ядерной сфере, совместно принятых Россией и Беларусью:

Отказа США и НАТО от “вредоносного курса на целенаправленный подрыв безопасности” России. Полный вывод с европейской территории американского ядерного оружия. Ликвидация соответствующей инфраструктуры.

При этом Воронцов заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси “не может рассматриваться как нарушение безъядерного статуса этой страны”, передало российское агентство ТАСС .

Российский дипломат обратил внимание на то, что Будапештский меморандум “был элементом процесса по обеспечению успешного присоединения Беларуси к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства”.

“Таковым эта страна вне всяких сомнений остается и поныне. Полный контроль за ядерным оружием обеспечивает Россия”, - заявил Воронцов.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в недавнем интервью агентству Associated Press назвал размещение тактических ядерных ракет в Беларуси “ответом на очень большую милитаризацию” вдоль западной границы и допустил “использование каких-либо инструментов для защиты суверенитета и территориальной целостности” в случае нападения на белорусскую территорию.

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