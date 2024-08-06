В МИД Польши рассказали, планируют ли запрещать въезд в страну для белорусских авто

Опубликовано: 06.08.2024 12:16 , Обновлено: 06.08.2024

Замглавы Министерства иностранных дел Польши Анджей Шейна рассказал, планирует ли страна запрещать въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами, как это сделала Литва, Латвия и Эстония. Напомним, причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в очередной пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня.

Анджей Шейна подчеркнул, что польские власти не планируют запрещать въезд в страну легковых автомобилей с белорусскими регистрационными знаками. По его словам, правительство не намерено использовать “меры против обычных граждан для давления на Минск”, передало российское информагентство ТАСС.

Замглавы польского МИД отметил, что “применение имеющихся у Польши инструментов”, таких как закрытие границы и ограничение грузооборота, будет иметь “болезненные последствия” для её экономики. Анджей Шейна добавил, что Варшава видит намерение белорусских властей “строить диалог”, а на границе двух стран наметились “позитивные тенденции” в виде снижения потока нелегальных мигрантов.

Напомним, власти Латвии с 16 июля запретили въезд в страну транспортным средствам, которые зарегистрированы в Беларуси. Чуть позже об аналогичном решении заявило руководство Литвы и Эстонии. В свою очередь пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение властей Латвии, назвал их «бесчеловечными и антигуманными» и рассказал, собирается ли Минск ввести аналогичные меры.

«Бесчеловечно и антигуманно» — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь