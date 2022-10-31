В МИД Польши призвали своих граждан не ехать в Беларусь на Деды

Опубликовано: 31.10.2022 13:13 , Обновлено: 31.10.2022

В Министерстве иностранных дел Польши посоветовали своим гражданам не ездить в Беларусь, в том числе на Деды (Дзяды — бел).Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина.

По его словам, «попытка посетить семейную могилу может быть легко использована против любого гражданина Польши».

«Иногда бывает так, что мы не можем выполнять свои важные обязанности, потому что ситуация в Беларуси такая, какая она есть», — добавил Ясина.

Пресс-секретарь также пообещал, что сотрудники консульства и посольства в Минске «посетят столько могил, сколько смогут, зажгут там свечи».

Напомним, Деды в 2022 году наступят 2 ноября. И большинство белорусов в этот день или около того поедут на кладбища поминать своих умерших близких. А еще и для того, чтобы убраться на могилах.

Ранее Телеграф собрал советы, как это сделать без вреда для надгробий, но при этом эффективно и быстро.

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