В МИД Молдовы тоже вызвали белорусского посла из-за высказываний Лукашенко

Опубликовано: 19.09.2022 13:50 , Обновлено: 03.10.2022

Министерство иностранных дел Молдовы, вслед за МИД Румынии, вызвало посла Беларуси в Кишиневе из-за слов Александра Лукашенко перед концертом ко «Дню народного единства» 17 сентября.

«Министерство иностранных дел вызовет посла Беларуси в Кишиневе для получения объяснений и представления принципиальной позиции Республики Молдова — граждане Республики Молдова решительно осуждает войну России против Украины», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там заявили, что МИД «выражает сожаление по поводу той роли, которую Беларусь играет в пропаганде российской военной агрессии против Украины, и неоднократного продвижения в публичном пространстве сообщений, направленных на создание дезинформации и фейков».

«Республика Молдова и государства-партнеры действуют ответственно и в строгом соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в министерстве.

Ранее из-за слов Лукашенко министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вызвал временного поверенного в делах Беларуси.

Напомним, 17 сентября Александр Лукашенко обвинил США в том, что они «толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины» и заявил, что «свои планы не скрывают — контракты уже заключены на годы вперед»:

«То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси».

По его словам, «Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать».

«Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах, при этом полностью игнорирует внутренние противоречия на грани гражданского противостояния».

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