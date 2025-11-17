В МИД Литвы не исключили открытие границы с Беларусью раньше 30 ноября. Какое условие?

Опубликовано: 17.11.2025 13:27 , Обновлено: 17.11.2025

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис объявил в понедельник, что закрытые автомобильные пункты пропуска на границе с Беларусью всё-таки могут быть открыты до 30 ноября. Такое заявление политик сделал в Сейме Литвы.

По его словам, власти Литвы при принятии решения будут «руководствоваться теми же причинами и параметрами, которые привели к принятию решений [о закрытии]».

«Мы смотрим на то, что происходит в небе и на земле, функционируем мы или нет. Нашей задачей здесь не является и никогда не было (…) достижение чего-либо к определённой дате или каких-то ещё более высоких целей», — сказал глава МИД Литвы.

При этом он уточнил, что на данный момент Вильнюс видит прогресс в ситуации с контрабандой с помощью воздушных шаров.

«Ситуация, как я вижу сегодня, даже при благоприятной погоде для проведения гибридных атак против нас, находится под контролем. В том смысле, что наши аэропорты функционируют», — заявил литовский министр.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что надеется на приход к власти в соседних Польше и Литве политиков, которые будут учитывать интересы официальных Минска и Москвы.

«Визжат сейчас»: Лукашенко предсказал приход в Литве властей, «которые будут видеть интересы в Беларуси»