В МИД Беларуси заявили, что не хотят переговоры с "умеющими лишь надувать щёки самозванцами". Что случилось?

Опубликовано: 19.12.2024 22:34 , Обновлено: 19.12.2024

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что приоритеты, которые озвучила Варшава в рамках будущего председательства Польши в ЕС, "содержат многое", однако там "не нашлось места нормальному взаимодействию с соседями", имея ввиду Беларусь. В связи с этим в МИД заявили, что не хотят переговоров с "самозванцами", которые "умеют лишь надувать щёки".

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал приоритеты своего ведомства на время председательства страны в ЕС, которое начнётся 1 января 2025 года. Среди них упоминалась и Беларусь. В частности, по словам Сикорского, Польша намерена поддерживать и расширять санкции, укреплять границу и привлекать ресурсы для «Щита Востока».

В ответ на это пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что “горячие головы в Варшаве” стремятся “вмешаться во внутренние дела Беларуси” и “дестабилизировать ситуацию” в стране. По его мнению, “проблемные вопросы” нужно решать за столом переговоров с контрпартнёрами, которые, по словам Глаза, “реально управляют ситуацией”, а не с “самозванцами, умеющими лишь надувать щёки”.

В белорусском МИД заявили, что эти самые “самозванцы” не то что “не обладают минимальным влиянием в стране”, но “даже понятием о происходящих событиях” в Беларуси. При этом Глаз утверждает, что МИД “по-прежнему готов к цивилизованному диалогу с ЕС в целом и с Варшавой в частности”, передало информагентство БелТА.

Кроме прочего Глаз также высказался о заборе в Беловежской пуще, построенном польской стороной. По его мнению, «свою заявленную функцию он особо не выполняет, зато с задачей направления неконтролируемых ассигнований на “нужные цели” справился на отлично». Теперь, утверждает Глаз, Польша хочет получить миллиарды на «Щит Востока».

[info_b]Председательство в Совете ЕС отвечает за функционирование Совета Европейского союза, который является соправителем законодательного органа ЕС наряду с парламентом. Он сменяется между государствами-членами ЕС каждые 6 месяцев.[/info_b]

К слову, днём ранее ранее МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко из-за, как утверждают, “агрессивных действий” Комитета госбезопасности РБ в отношении польских дипломатов, аккредитованных в Беларуси и “третьих странах”. При этом в МИД Польши не сказали конкретно, о каких якобы «агрессивных действиях» белорусского КГБ идёт речь, но сослались на ноту МИД РБ, выданную 11 декабря временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне.

«В ходе встречи белорусскому дипломату была вручена нота, в которой выражается решительный протест против вышеуказанных действий», — [link href=“https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-msz-ws-wezwania-charg-daffaires-republiki-bialorusi” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в польском Министерстве иностранных дел. Также Понкратенко сказали, что продолжение «подобного рода провокаций» приведёт к «симметричному ответу» с польской стороны.

Варшава обвинила КГБ Беларуси в «агрессивных действиях» против польских дипломатов