В МИД Беларуси объяснили, каких «агрессивных действий Польши» опасаются

Опубликовано: 13.04.2023 10:18 , Обновлено: 13.04.2023

В Министерстве иностранных дел Беларуси 13 апреля заявили, что «самым серьезным образом опасаются агрессивных действий польского руководства».

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз утверждает, что в Польше «финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию». По его словам, «это очевидные и всем известные факты».

Кроме того Глаз считает действия польских властей «порой фанатичными», которые «не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы», передает РИА Новости.

В пример он привел закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью. Он полагает, что это было сделано «в ущерб собственному населению и бизнесу».

Тем временем Польша в конце февраля 2023 года начала «превентивное расширение безопасности». В марте стало известно, что польские военные установили противотанковые укрепления на границе с Беларусью.

По словам министра обороны страны, «это часть польской стратегии защиты и сдерживания».

Теперь точно. Польша установила противотанковые заграждения на границе с Беларусью