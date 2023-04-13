В МИД Беларуси объяснили, каких «агрессивных действий Польши» опасаются
В Министерстве иностранных дел Беларуси 13 апреля заявили, что «самым серьезным образом опасаются агрессивных действий польского руководства».
Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз утверждает, что в Польше «финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию». По его словам, «это очевидные и всем известные факты».
Кроме того Глаз считает действия польских властей «порой фанатичными», которые «не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы», передает РИА Новости.
В пример он привел закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью. Он полагает, что это было сделано «в ущерб собственному населению и бизнесу».
Тем временем Польша в конце февраля 2023 года начала «превентивное расширение безопасности». В марте стало известно, что польские военные установили противотанковые укрепления на границе с Беларусью.
По словам министра обороны страны, «это часть польской стратегии защиты и сдерживания».
Теперь точно. Польша установила противотанковые заграждения на границе с Беларусью