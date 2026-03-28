В Литву из Беларуси вернулись меньше 10% застрявших в Беларуси фур

Опубликовано: 28.03.2026 13:15 , Обновлено: 28.03.2026

По данным Службы охраны госграницы Литвы, начиная со вторника 122 грузовика проехали через пограничный пункт "Мядининкай" ("Каменный Лог"), а 55 — через "Шальчининкай" ("Бенякони").

Таким образом в соседнюю страну вернулись чуть меньше 10% от 1900 ранее заявленных фурии прицепов.

“Если такая пропускная способность сохранится, то, вероятно, в течение следующих суток количество грузовиков достигнет 200”, - заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы (ВСАТ) Гедрюс Мишутис, агентству BNS в субботу.

Ранее Повилас Дрижас, глава Международного альянса транспортной логистики (TTLA), заявил, что процесс возвращения литовских фур из Беларуси может занять время. И причины тому две. Первая — не все административные процедуры ещё пройдены. Вторая — стоимость парковки.

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