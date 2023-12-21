В Литве решили создать комиссию по оценке белорусских артистов и спортсменов. Это что такое?

Опубликовано: 21.12.2023 08:43 , Обновлено: 21.12.2023

Комитет по культуре Сейма Литвы обратился к правительству с предложением создать специальную межведомственную комиссию для оценки белорусских и российских исполнителей. Главной задачей нового госоргана, как видят депутаты, станет выдача разрешений на концерты и выступления в Литве.

“Комитет решил обратиться к правительству с просьбой создать комиссию, которая была бы ответственным подразделением, которое могло бы ответить на вопросы, почему определенные исполнители могут или не могут выступать в Литве”, - заявил журналистам в среду, 20декабря, консерватор Витаутас Керамики. Он уточнил, что в комиссии могли бы работать представители министерств культуры, внутренних дел и иностранных дел, а в качестве экспертов задействованы департаменты госбезопасности, миграции, сотрудники полиции.

По словам литовского депутата, сейчас организаторы мероприятий в Литве не знают, к кому обратиться, чтобы получить заключение, может ли тот или иной творец представлять угрозу национальной безопасности и не вызовут ли его концерты в Литве негативной реакции.

«Наверное, проблема в том, что все запреты происходят постфактум. Сначала приглашают исполнителя, потом СМИ пишут, что он уже выступит, и после этого ему уже запрещают приходить”, - пояснил депутат Сейма.

«Комиссия не будет оценивать искусство, потому что это будет цензура. Комиссия должна оценить этих исполнителей, выступали ли они в Крыму, поддерживают ли они войну, кремлевский режим”, - заявил Витаутас Кернагис.

Депутат сообщил, что в готовящемся законопроекте по этому поводу могут быть введены санкции за привоз в Литву с концертами и выступлениями неправильных артистов. «Ведь организаторы привозят без каких-либо обязательств. Они организуют концерты, забирают прибыль и ищут, что бы еще привезти. Одно дело, что те организаторы смогут обратиться в комиссию и, скажем, заполнив некую анкету, ответив на вопрос, пророссийский ли тот исполнитель, стоит ли его привозить или нет, они будут способен решить. Одновременно мы подготовим в Сейме поправки к законам, предложим повысить ответственность для бизнеса, то есть определенные штрафы за то, что привлекли исполнителя, представляющего угрозу национальной безопасности”, - [link href=“https://www.bns.lt/topic/1912/news/70227977/” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Кернагис.

В свою очередь, вице-министр культуры Вигинтас Гапаравичюс сообщил BNS, что комиссия должна оценивать не только людей культуры, которые хотят приехать, но спортсменов.

Ранее Телеграф сообщил, что министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас в четверг, 14 декабря, заявил, что не имеет возражений по поводу планируемого строительства в Польше атомной электростанции в 200 км от границы с Литвой. А по поводу белорусской АЭС высказался иначе.

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