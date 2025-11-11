В Литве предложили снять ограничения на транзит белорусского калия

Опубликовано: 11.11.2025 07:38 , Обновлено: 11.11.2025

В Литве заговорили о возможном снятии европейских санкций в отношении белорусских калийных удобрений. По мнению политических обозревателей, именно это может быть условием Минска Вашингтону для освобождения очередной партии заключённых из белорусских тюрем.

О возможном снятии санкций с белорусского калия в Литве заговорили после того, как президент США Дональд Трамп назначил Джона Коула специальным посланником США по Беларуси.

Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас в комментарии литовскому порталу LRT назвал Коула “глазами и ушами Трампа”. Именно он занимался предыдущими переговорами с официальным Минском об освобождении заключённых. Тогда ответным шагом американских властей было снятие санкций с “Белавиа”. Теперь, по мнению литовского политолога Витиса Юркониса, наиболее вероятным вариантом станет смягчение санкций в отношении калийных удобрений. В этом, по словам эксперта, заинтересованы и сами США.

По словам Юркониса, пристальное внимание, которое Трамп в последнее время уделяет Беларуси, для Литвы может также означать усиление давления с целью смягчения санкций на удобрения. Такой же прогноз сделал посол и представитель Конфедерации промышленников в Брюсселе Эйтвидас Баярунас, поскольку возможная отмена санкций на транзит белорусских удобрений (и других грузов) через Литву уже обсуждалась несколько месяцев назад.

“Мы слышали, что, возможно, есть какие-то сделки по удобрениям, но пока ничего не подтверждено”, — заявил в свою очередь член Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Гедримас Еглинскас.

Он отметил, что для ослабления санкций против белорусских удобрений Вашингтону придётся склонять к этому не только Вильнюс, но и Брюссель, поскольку санкции были введены по линии Европейского союза. Если же Вашингтону удастся добиться смягчения санкций, по мнению Еглинскаса, Литве следует извлечь из этого выгоду, а не оставаться в стороне.

“Если сделка по удобрениям действительно состоится, если мы хотим транзита через Литву, давайте воспользуемся этим как возможностью, пусть идет через государственные терминалы”, — предложил Еглинскас.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Трамп объявил, что назначил «одного из по-настоящему выдающихся юристов» Джона Коула специальным посланником США по Беларуси. Это не должность посла, однако она даёт Коулу достаточно полномочий для переговоров с властями страны. Трамп заявил, что благодаря прошедшим раундам переговоров Коул смог добиться освобождения 100 заключённых в Беларуси и теперь надеется увеличить количество ещё на 50.

Трамп назначил спецпосланника по Беларуси и призвал Минск освободить ещё 50 заключённых