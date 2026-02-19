В Литве показали дирижабли и дроны, которые военные тестируют для борьбы с «шарами из Беларуси»

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Опубликовано: 19.02.2026 08:48 , Обновлено: 19.02.2026

На военном полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, расположенном в литовском Пабраде, примерно в 15 км от границы с Беларусью, начались практические испытания технических средств, специально разработанных для борьбы с пограничной контрабандой на воздушных шарах. Литовский портал LRT показал, что на что именно литовские компании предлагают военным потратить миллион евро. Здесь и переоборудованные дроны, вооружённые пневматикой, и даже полноценные дирижабли.

Тестировать на военном полигоне, то есть фактически в условия, в которых придётся реально применять предложенные разработки, решили средства, разработанные консорциумом из трех компаний - IT logika, Teltonika EMS и Dangaus įvos, которые военные отобрали 4 месяца назад. Каждой из них выделили грант по 100 тысяч евро и теперь они наглядно продемонстрировали, на что потратили деньги.

По словам заместителя министра экономики и инноваций Литвы Паулюса Петраускаса, испытанные продукты ещё будут дорабатываться. Разработчики планируют получить обратную связь не только от военных, но и от рынка. Пока речь идёт о самой разработке технологических решений, ориентированных на мониторинг воздушного пространства, обнаружение угроз и усиление возможностей реагирования. Только после того, как из всех предложенных вариантов будут выбраны 1-2 лучших решения, литовские военные будут готовы разместить крупный государственный заказ.

Судя по тому, что уже показали журналистам, пока литовские военные делают ставку на “классические” беспилотники, специально доработанные и дооснащённые под новые задачи. При этом необычные технические решения, такие как небольшие дирижабли, также пока не скидывают со счетов. За учениями наблюдали представители государственных учреждений, оборонной промышленности, фондов венчурного капитала и научного сообщества.





















Между тем, литовские власти уже раскритиковали за то, что далеко не все разработчики смогли принять участие в конкурсе Минобороны. Мелкие производители и стартапы с перспективными идеями не смогли принять участие из-за жёстких требований: опыт работы в оборонной промышленности не менее двух лет и годовой доход не менее 100 тысяч евро.

По мнению некоторых участников рынка, это с ходу отсеяло некоторые перспективные и оригинальные идеи, оставив на столе лишь “классические” варианты.

Об этом, в частности, заявил Повилас Станкунас, глава компании Sky Cats Engineering, которая ещё несколько лет назад продемонстрировала свой дрон, вооружённый небольшим пневматическим пистолетом, способным сбивать воздушные шары. По его словам, в конкурсе фактически смогли принять участие лишь давно существующие компании, имеющие преимущество в виде финансового стимула, даже если их идеи, возможно, были и не самыми лучшими.

Еще один стартап, не выполнивший конкурсные требования, Luna Robotics, также представил несколько недель назад продукт, разработанный на собственные средства. Это был дрон с высокочувствительной камерой, способный обнаруживать воздушные шары ночью и прокладывать маршрут для оператора дрона, чтобы тот мог добраться до шара.

Тем временем министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что армия постепенно “движется вперёд” в тренировках по нейтрализации воздушных шаров с контрабандой. Пока главной проблемой остаётся то, что метеозонды, используемые контрабандистами, способны подниматься на очень большую высоту - до 5–6 километров.

“Мы ждём результатов, обобщённой сводки, потому что визуальное достижение целей — это одно, но нам нужно получить данные и выработать путь дальнейшего совершенствования систем, чтобы достичь конечной цели: чтобы шары были досягаемы не только на высоте нескольких сотен метров, а именно на высоте 5–6 километрах”, — заявил Каунас.

Напомним, ситуацию с воздушными шарами контрабандистов в декабре прошлого года подробно прокомментировал Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Он призвал власти Литвы перестать нагнетать и политизировать эту проблему. По его словам, с белорусской стороны специалисты “серьезно проработали” этот вопрос - “вплоть до пилотов гражданской авиации”.

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