В Литве начали строить центры укреплений на границе с Беларусью
Польский телеканал TVP сообщил, что Литва приступила к созданию специальных центров, где будут храниться конструкции для "сдерживания противника".
“Польша строит противотанковые заграждения на своих границах с Беларусью и Калининградом, а мы создаем центры для складирования конструкций, которые мы будем использовать, чтобы остановить врага”, - передало агентство ELTA слова председателя парламентского комитета по национальной безопасности Литвы Лауринаса Кащюнаса.
«Будут центры, где будут сосредоточены средства сдерживания наступления противника, фортификационные элементы, например, противотанковые ежи», — уточнил Кащюнас.
Их возведение в Литве обсудили в пятницу, 17 марта, на заседании парламентского комитета по национальной безопасности Литвы. Депутат сообщил, что такие «центры уже строятся, планируются закупки, планируются районы, где в случае необходимости будет использована собранная техника», чтобы остановить врага”.
Однако местоположение таких складов литовский депутат не раскрыл. Уточнив лишь, что в этом году в Литве будет построено 18 таких центров.
В Беларуси также заговорили об опасности на границе. Александр Лукашенко 27 февраля созвал совещание с силовиками в узком составе. Он приказал пограничникам, сотрудникам КГБ, милиции и военным следить за ситуацией на границе.
Лукашенко приказал силовикам следить за «мельчайшей агрессивностью» на границе