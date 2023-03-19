В Литве начали строить центры укреплений на границе с Беларусью

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Опубликовано: 19.03.2023 21:57 , Обновлено: 19.03.2023

Польский телеканал TVP сообщил, что Литва приступила к созданию специальных центров, где будут храниться конструкции для "сдерживания противника".

“Польша строит противотанковые заграждения на своих границах с Беларусью и Калининградом, а мы создаем центры для складирования конструкций, которые мы будем использовать, чтобы остановить врага”, - передало агентство ELTA слова председателя парламентского комитета по национальной безопасности Литвы Лауринаса Кащюнаса.

«Будут центры, где будут сосредоточены средства сдерживания наступления противника, фортификационные элементы, например, противотанковые ежи», — уточнил Кащюнас.

Их возведение в Литве обсудили в пятницу, 17 марта, на заседании парламентского комитета по национальной безопасности Литвы. Депутат сообщил, что такие «центры уже строятся, планируются закупки, планируются районы, где в случае необходимости будет использована собранная техника», чтобы остановить врага”.

Однако местоположение таких складов литовский депутат не раскрыл. Уточнив лишь, что в этом году в Литве будет построено 18 таких центров.

В Беларуси также заговорили об опасности на границе. Александр Лукашенко 27 февраля созвал совещание с силовиками в узком составе. Он приказал пограничникам, сотрудникам КГБ, милиции и военным следить за ситуацией на границе.

Лукашенко приказал силовикам следить за «мельчайшей агрессивностью» на границе