В Латвии уволили белоруса-электрика из-за угрозы нацбезопасности

Опубликовано: 07.02.2026 17:32 , Обновлено: 07.02.2026

Оператор энергосистемы Латвии Sadales tīkls расторг трудовые отношения с гражданином Беларуси и ещё одним из России. Это произошло из-за требования закона о национальной безопасности, который начал действовать с июня 2025 года, сообщила компания.

Обновленный закон о национальной безопасности Латвии включает, среди прочего, положение, предусматривающее, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены в объектах критической инфраструктуры.

Им также запрещено работать на объектах инфраструктуры, имеющих особое европейское значение, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, имеющему важное значение для функционирования критической инфраструктуры.

Напомним, что Латвийский национальный олимпийский комитет выпустил инструкции для своих спортсменов в связи с допуском белорусских на зимнюю Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов (без флага и гимна).

Латвийским спортсменам запретили обниматься и целоваться с белорусскими