Латвийским спортсменам запретили обниматься и целоваться с белорусскими

Опубликовано: 15.01.2026 13:38 , Обновлено: 15.01.2026

Латвийский национальный олимпийский комитет выпустил инструкции для своих спортсменов в связи с допуском белорусских на зимнюю Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов (без флага и гимна).

Спортивные функционеры рекомендовали латвийским спортсменам не обниматься и не целоваться с белорусскими (российскими тоже).

Самые строгие рекомендации выглядят так:

избегать любого контакта, соблюдать дистанцию и не делать фото или видео со спортсменами из Беларуси или РФ (Российской Федерации);

не общаться с ними в соцсетях и никак не реагировать на их контент;

избегать общения даже вне церемоний награждения и вручения цветов;

не участвовать в совместных мероприятиях до и после соревнований с россиянами и белорусами.

Напомним, что белорусские и российские спортсмены не смогут на зимних Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортине выступать под государственными флагами, даже если будет достигнуто мирное соглашение в Украине. Об этом заявила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирстен Ковентри в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera.

Тем не менее на Олимпиаду в Италии, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Ломбардии и Венето, допустили 20 белорусских спортсменов, которые прошли квалификацию. Командные соревнования, включая хоккей и бобслей, остались под запретом.

В свою очередь, Латвия отправляет на зимние Олимпийские игры 2026 года около 45 спортсменов, которые будут соревноваться в различных видах спорта, таких как хоккей (с участием нескольких игроков НХЛ), бобслей и керлинг.