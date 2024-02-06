В Латвии фермеры вывели трактора до дороги и потребовали немедленно запретить ввоз белорусской продукции

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Опубликовано: 06.02.2024 08:49 , Обновлено: 06.02.2024

В понедельник, 5 февраля, сотни латвийских фермеров вывели трактора и другую сельхозтехнику на улицы 16 городов по всей стране, потребовав от правительства немедленно ввести запрет на ввоз сельхозпродукции из Беларуси и России и предпринять ещё ряд экономических и административных шагов по повышению конкурентоспособности местных аграриев.

По данным латвийского портала Delfi, подобные дорожные демонстрации уже стартовали в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и в Огре. Как заявил глава местного общества фермеров Юрис Лаздиньш, если власти не пойдут навстречу их требованиям,все эти трактора выдвинутся на столичную Ригу. На решение вопроса фермеры дали властям неделю.

В соцсетях видео с колоннами сельхозтехники латвийские пользователи публиковали из самых разных городов. Где-то колонны шли под государственными флагами, где-то - с транспарантами и лозунгами и даже с портретом российского президента Владимира Путина.

Основные требования латвийских фермеров сводятся к следующим пунктам:

запретить ввоз продуктов питания из Беларуси и России без всякого переходного периода;

вернуть сниженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи;

сократить бюрократические процедуры, с которыми приходится сталкиваться латвийским аграриям;

дать фермерам доступ к финансированию и программам оборотного капитала;

отказаться от обременения земель национального уровня или других ограничений землепользования.

Ранее Телеграф сообщил, что таможенные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии 26 января подписали декларацию о единых подходах по таможенному контролю за товарами, следующими в Беларусь и Россию. Такое решение там приняли из-за желания контролировать подсанкционные товары.

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