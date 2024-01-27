Литва, Латвия и Эстония ужесточили таможенный контроль для белорусов. Что изменится?

Опубликовано: 27.01.2024 09:58 , Обновлено: 27.01.2024

Таможенные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу, 26 января, подписали декларацию о единых подходах по таможенному контролю за товарами, следующими в Беларусь и Россию. Такое решение там приняли из-за желания контролировать подсанкционные товары.

В сообщении таможенных служб говорится, что контроль решили усилить за товарами, которые вывозятся или следуют транзитом в России или Беларусь и на которые введены запреты и ограничения странами ЕС.

Таможенные органы балтийских стран решили требовать от перевозчиков документ или информацию в виде декларации производителя, выданной производителем экспортируемого или реэкспортируемого товара, [link href=“https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glavy-tamozhen-stran-baltii-dogovorilis-o-primenenii-edinyh-mer-kontrolya-95728347” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание Delfi.

Таможни балтийских стран также решили ужесточить условия оформления экспортных (реэкспортных/транзитных) процедур при экспорте (реэкспорте) товаров.

Ранее Телеграф писал, что Эстония, Латвия и Литва договорились укрепить свои позиции на границе с Россией и Беларусью – построить «линию обороны». Решили строить бункеры. Эстония – первая. Но не все так просто.

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