В Кремле анонсировали прилет Путина в Беларусь. Когда и зачем?

Опубликовано: 26.11.2024 19:10 , Обновлено: 26.11.2024

Помощник президента России Юрий Ушаков 26 ноября сообщил, что Владимир Путин прилетит в Минск 6 декабря. Цель визита - участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

“Уже 6 декабря состоится в Минске заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Это заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года”, - передало слова Ушакова российское агентство ТАСС.

Больше никакой информации о прилете Путина в Беларусь его помощник не сообщил.

Последний раз российский президент прилетал в Минск в конце мая. Тогда его визит начался глубокой ночью. Президент Беларуси Александр Лукашенко, лично встретивший своего российского коллегу в аэропорту, объяснил ночной прилет своеобразной “традицией”.

Лукашенко объяснил, почему Путин прилетел в Минск ночью