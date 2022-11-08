В Киеве заявили, что белорусы и россияне часто бегут через белорусскую границу в Украину. Зачем?

Опубликовано: 08.11.2022 10:30 , Обновлено: 08.11.2022

Глава Ровенской области Украины, граничащей с Беларусью, Виталий Коваль заявид в эфире телеканала "Киев", что СБУ часто ловит белорусов и рсосиян, которые пытаются перейти границу.

“Есть у нас случаи не только белорусов, но и пересечения границы даже гражданами РФ, у которых есть цель встать на сторону Украины, воевать против российского агрессора”, — [link href=“https://youtu.be/4PAYybOkNms” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждает [/link] Виталий Коваль.

По его словам, это не единичные случаи, просто СБУ старается о них не говорить.

“Мы о них не пишем, не говорим, но это ежедневная работа пограничников, СБУ. Проводятся мероприятия с такими людьми, проверяется истинная их мотивация и минимизация угрозы их присутствия в Украине. Если они действительно настроенные, мотивированные, назовем их так, друзья Украины, то они идут служить”, - заявил украинский чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что в ГПК опубликовали видео, на котом видео, что пропускные пункты на границе Беларуси с Украиной теперь больше похожи на крепости.

В ГПК показали во что превратилась граница Беларуси с Украиной