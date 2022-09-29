В Киеве пригрозили Минску ответом, "на который не рассчитывали"

Опубликовано: 29.09.2022 07:06 , Обновлено: 29.09.2022

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 сентября заявил, что Украина жёстко ответит, если российские войска снова попытаются наступать с территории Беларуси.

“Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали”, - заявил Алексей Данилов.

В то же время, секретарь СНБО Украины признался, что не верит, что белорусские войска могут участвовать в российской агрессии против его страны.

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия и Украина на мирных переговорах должны учесть интересы Беларуси.

Макей потребовал в ООН, чтобы Россия и Украина соблюдали интересы Беларуси — «Мы не предатели»