Макей потребовал в ООН, чтобы Россия и Украина соблюдали интересы Беларуси - "Мы не предатели"

Опубликовано: 23.09.2022 07:35 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия и Украина на мирных переговорах должны учесть интересы Беларуси.

По его словам, власти Беларуси по-соседски заинтересованы в начале таких переговоров о мирном урегулировании вторжения России в Украину. Владимир Макей выказал уверенность, что они могут пройти и в Беларуси.

“И финальные договоренности должны учитывать в том числе и интересы белорусской стороны”, - напомнил он.

Напомним, что власти Украины ранее заявили, что считают власти Беларуси соучастницей вторжения России. И призвали ЕС и Запад ввести соответствующие санкции.

На это министр Макей также попытался ответить в ООН.

“Беларусь причисляют к “пособникам агрессора” или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели! У нас есть союзнические обязательства, и мы твердо следуем и будем следовать духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся”, - заявил он.

Владимир Макей заявил, что при этом считает, что Беларусь не является агрессором согласно нормам международного права и сослался в качестве доказательства на неких “независимых экспертов ОбСЕ”.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз 8 сентября ответил на обвинения Евросоюза в нарушении властями Беларуси Венской конвенции. Это произошло после задержания временной поверенной в делах ЕС Эвелины Шульц на несколько часов в Минске. В своей эмоциональной речи он использовал такие слова: “фанфаронство”, “провокация”, “абсурд”, “скандал” и “соответствующее образование”.

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