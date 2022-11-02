Тертель рассказал, что хочет поделить Запад в Беларуси

Опубликовано: 02.11.2022 17:54 , Обновлено: 15.11.2024

Глава КГБ Иван Тертель 2 ноября заявил, что страны Запада хотят "развалить экономику" Беларуси. А потом ещё и поделить то, что осталось. Все потому, что "Беларусь - ценный ресурс, здесь есть что делить".

Иван Тертель заявил, что в Беларуси есть предприятия, “такие как “Нафтан” и “Полимир”. Также галва КГБ уверен, что страны Запада хотят изменить “союзнические отношения с Россией”.

Обо всем этом глава КГБ рассказал работникам ОАО “Нафтан”. По словам Ивана Тертеля, он знает, что среди как раз этих работников в 2020 году были люди, которые узнавали, как предприятие закупает сырье и сбывает свою продукцию в условиях санкций. А затем “сливали информацию заинтересованным службам зарубежных стран”, [link href=“https://www.belta.by/society/view/belarus-tsennyj-resurs-zdes-est-chto-delit-tertel-o-napadkah-na-stranu-s-zapada-532845-2022/” target=“_blank” rel=“noopener”] передает [/link] его слова Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что гдава КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил «иностранные спецслужбы» в подготовке на территории Украины до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Беларуси.

Глава КГБ Тертель заявил, что Запад планирует захватить один райцентр Беларуси