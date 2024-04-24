"В каждой клетке поставил "птичку" - Лукашенко выбрали председателем Всебелорусского народного собрания

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Опубликовано: 24.04.2024 18:37 , Обновлено: 24.04.2024

Президента Беларуси Александра Лукашенко избрали председателем VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщило агентство БелТА.

Итоги тайного голосования на заседании ВНС 24 апреля озвучила председатель Счетной комиссии собрания, председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

“В результате тайного голосования большинством голосов от полного состава Всебелорусского народного собрания председателем Всебелорусского народного собрания седьмого созыва избран президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко”, - привело слова Медведевой агентство БелТА.

Фото: president.gov.by

Выбрали и заместителя председателя ВНС, им стал помощник президента Александр Косинец.

Пресс-служба Лукашенко опубликовала видео, на котором показали, как он голосовал. “Голосую, в каждой клетке поставил “птичку”, то есть везде “за”, - не стал скрывать президент.

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По Конституции, ВНС - это высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

ВНС утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов.

Кроме того, ВНС принимает решение о смещении президента с должности при систематическом или грубом нарушении им Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

Подробно о полномочиях ВНС можно узнать в Конституции.

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