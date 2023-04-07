В ГПК ответили на решение Литвы подать иск против Беларуси

Опубликовано: 07.04.2023 10:45 , Обновлено: 07.04.2023

В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси прокомментировали решение правительства Литвы подать иск в международный суд на белорусские власти за "незаконный ввоз мигрантов". Там отметили, что в случае такого судебного разбирательства властям Литвы придется самим объясняться с международным судом, а именно "пояснять собственные действия, начиная с гуманности установки колючки на границе до легализации применения практики вытеснения беженцев".

“Белорусская сторона, в свою очередь, неоднократно призывала международное сообщество к тому, чтобы дать правовую оценку действиям властей Польши, Литвы и Латвии в части нарушений норм международного права и Женевской конвенции о статусе беженца”, - подчеркнули в Госпогранкомитете Беларуси.

Как считают в белорусском ведомстве, власти Литвы хотят “найти виноватых в миграционном кризисе и получить компенсацию за понесенные расходы”, поскольку “крайне возмущены тем, что беженцы продолжают прибывать на территорию ЕС, несмотря на заборы и ужесточение миграционной политики”.

Отдельное недовольство, согласно заявлению пресс-службы ГПК, у литовских властей “вызывает необходимость содержать иностранцев в центрах и лагерях за счет бюджета Литвы”.

Напомним, правительство Литвы 5 апреля одобрило инициативу Министерства юстиции страны о подачи иска в международный суд на власти Беларуси. Власти Литвы обвинили белорусское руководство в “незаконном ввозе мигрантов”.

“К Беларуси будет предъявлен иск за несоблюдение положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности”, — сказано в сообщении на сайте литовского правительства.

Правительство Литвы решило подать в международный суд на власти Беларуси