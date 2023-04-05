Правительство Литвы решило подать в международный суд на власти Беларуси

Опубликовано: 05.04.2023 14:53 , Обновлено: 05.04.2023

Правительство Литвы 5 апреля одобрило инициативу Министерства юстиции страны о подачи иска в международный суд на власти Беларуси. Что говорит Минск?

Власти Литвы обвинили белорусское руководство в «незаконном ввозе мигрантов».

«К Беларуси будет предъявлен иск за несоблюдение положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности», — сказано в сообщении на сайте литовского правительства.

Там отметили, что «согласно этому протоколу Минюст начнет переговоры о передаче спора в арбитраж или Международный суд».

В министерстве подчеркнули, что «ответственные за нарушения международного права, в данном случае за волну нелегальной миграции, должны будут компенсировать причиненный своими действиями ущерб».

Что говорят власти Беларуси?

На момент написания новости в Беларуси официально новость не комментировали.

Однако ранее в Госпогранкомитете нашей страны обвинили «представителей Литвы, Латвии и Польши» в том, что они «обесценили жизни людей, за исключением своих», потому что «именно на границах этих стран многие беженцы мучительно погибают, их власти возомнили себя «вершителями судеб» и наделили «наемников в форме» исключительным правом — решать, кто достоин жизни в пределах границ Евросоюза».

К слову, еще в январе 2022 года Александр Лукашенко заявлял, что «никакие заборы не сдержат масштабных потоков мигрантов, поскольку проблема остается не решенной в корне», и «Беларусь — всего лишь транзитная точка в этих траекториях».

«Миграционный кризис обнажил нежелание наших западных соседей договариваться, внимать здравым доводам. И в своей жестокости они превзошли варварство Средневековья. Их пресловутый приоритет прав человека оказался всего лишь высокопарной риторикой. Белорусы, напротив, продемонстрировали миру настоящие человеческие качества. Предоставили временное убежище на границе, накормили и не дали замерзнуть. Наши пограничники проявили выдержку и не поддались на провокации», — сказал он.