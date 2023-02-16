В ГПК Беларуси предупредили о возможной неритмичности пунктов пропуска в Литву
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский 16 февраля отреагировал на разрыв Литвой сотрудничества с Беларусью по пропуску транспорта через границу.
Он назвал решение Литвы «недружественным и неконструктивным».
Бычковский полагает, что это «может негативно сказаться на ситуации с ритмичностью пересечения границы лицами и транспортными средствами».
По его словам, Литва разорвала сотрудничество, чтобы «не иметь обязательств» по «бесперебойности и ритмичной работы пунктов пропуска», передает госагентство БелТА.
Напомним, утром 16 февраля в ГПК сообщили, что Литва решила остановить взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Документ о сотрудничестве стороны подписали 4 ноября 2019 года.