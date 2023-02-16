Литва прекратила с Беларусью сотрудничество по бесперебойному пропуску через границу

Опубликовано: 16.02.2023 08:23 , Обновлено: 16.02.2023

Литва решила остановить взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом заявили в белорусском Госпогранкомитете 15 февраля.

По информации ГПК, литовские пограничники «в одностороннем порядке» прекращают сотрудничать с белорусскими таможенниками и пограничниками по:

«обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу;

«увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска».

Документ об этом стороны подписали 4 ноября 2019 года.

Причины Литва не назвала, утверждают в комитете.

Ранее Телеграф писал, что Литва закрыла железнодорожный пограничный переход «Стасилос» («Бенякони») на границе с Беларусью. На таможне объяснили это «большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы».