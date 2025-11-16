На пограничных КПП, которые пообещала открыть Польша, уже возникла "очередь"

Опубликовано: 16.11.2025 21:33 , Обновлено: 16.11.2025

В Таможенном комитете Беларуси сообщили, что за четыре часа до открытия двух пограничных пунктов на границе Польши и Литвы уже появились своеобразные очереди. В «Брузгах» и «Берестовице» уже зарегистрировались в электронной системе 40 легковых и грузовых машин, отчитались в ГТК.

Напомним, что с 17 ноября, после длительного перерыва Польша пообещала возобновить движение через два пункта пропуска на границе. Польская сторона планирует открыть переходы «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники». Сообщается, что переходы начнут функционировать с 2:00 по минскому времени.

Белорусская сторона, согласно сообщению Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси, свои пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» не закрывала и полностью готова к работе. Все необходимые подготовительные мероприятия были проведены заранее.

При этом Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси уточнил, ято регистрация для легкового и грузового транспорта началась ещё 16 ноября в 20:00.

Машина с белорусской стороны будут запускать в пункты пропуска именно через электронную систему. При этом, в Беларуси утверждают, что белорусские и польские пограничники и таможенники уже провели рабочие встречи для координации совместных действий.

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Почему пункты пропуска были закрыты?

Польская сторона закрыла дорожные переходы в разное время по двум основным причинам.Переход «Кузница» был закрыт в ноябре 2021 года после масштабных инцидентов с мигрантами. Переход «Бобровники» прекратил работу в феврале 2023 года после того, как в Беларуси осудили активиста Союза поляков Беларуси Анджея Пособута. [/inf]

Польские СМИ уже назвали предстоящее событие значимым. В Министерстве внутренних дел и администраций Польши заявили, что решение стало возможным после того, как граница была надёжно укреплена. В ведомстве подчеркнули, что уровень защиты границы сейчас достигает 98%.

«Выход навстречу ожиданиям жителей и предпринимателей»

Открытие переходов, судя по заявлениям польских властей, является ответом на многомесячные обращения местных бизнесменов и жителей приграничных регионов. Предприниматели не раз жаловались на катастрофическое падение доходов и даже называли ситуацию «похоронами подляской экономики».

Премьер-министр Польши Дональд Туск, анонсируя это решение в конце октября, заявил, что польская граница теперь является одной из «наиболее защищённых в Европе», а значит можно «на пробу» открыть два перехода. Причем, по его словам, они должны служить «обычным людям» в Польше.

В МИД Беларуси же ранее заявили, что надеются, что открытие пунктов пропуска станет только началом для развития испорченных за годы отношений.