Польша пообещала кормить белорусов, застрявших под Тересполем в многокилометровой очереди

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Опубликовано: 26.12.2023 09:21 , Обновлено: 26.12.2023

В пункте пропуска Тересполь (Брест) на выезде из Польши в Беларусь еще в понедельник 25 декабря образовалась многокилометровая очередь. Люблинский воевода Кшиштоф Коморский пообещал обеспечить застрявших горячим питанием, одеялами и средствами гигиены. Что известно на 26 декабря?

Еще днем 25 декабря представитель Палаты налогового администрирования в Люблине объявил, выезда из Польши в Беларусь через пограничный переход в Тересполе “ожидают 1300 легковых автомобилей, а расчетное время оформления составляет около 30 часов”.

«Прямым следствием очереди является очень большое количество машин, приехавших в пятницу. В пятницу за дневную смену прибыло более 1200 машин. Из-за этого очередь значительно выросла. Раньше она была намного меньше и насчитывала около 300 машин”, — рассказал он и добавил, что к очереди постоянно присоединяется все больше автомобилей.

Представитель Палаты также заявил, что “проблем с работой Таможенно-налоговой службы и Пограничной службы не было”.

А уже вечером Люблинский воевода Кшиштоф Коморский объявил о помощи тем, кто ожидает пересечения границы. Там пообещали теплый чай, бутерброды, одеяла и средства гигиены.

В свою очередь подписчики белорусского телеграм-канала “Мерзкий Кокобай” в 21:45 сообщили, что очередь автомобилей составляет 11 км и поделились видеозаписью:

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Сколько машин ожидает въезда в Беларусь утром 26 декабря пока неизвестно. Однако на камерах с сайта белорусского Госпогранкомитета, видно довольно много автомобилей.

Ранее Телеграф писал, что МЧС и Белгидромет Беларуси предупредили об оранжевом уровне опасности 26 декабря по всей стране. Службы предупредили белорусов о штормов ветре до 72 км/час.

Белгидромет объявил на 26 декабря оранжевый уровень опасности по всей Беларуси из-за почти шторма