В ГПК Беларуси насчитали 31 мертвое животное, обнаруженное пограничниками за год

Опубликовано: 28.09.2022 12:37 , Обновлено: 28.09.2022

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси сообщили, что за год обнаружили 31 животное, умершее на границе с Евросоюзом.

28 сентября в ведомстве обвинили в убийстве оленя литовский забор на границе с Беларусью.

«Зверь получил смертельные ранения, пытаясь перебраться через острое литовское заграждение», — заявили там и опубликовали видео с мертвым животным.

А также сообщили, что с сентября 2021 года насчитали «31 факт падежа представителей фауны от опасных заграждений ЕС, в том числе и на сопредельной территории».

Кроме того, белорусские пограничники обратили внимание, что в европейских СМИ о «павших из-за пограничных заборов ЕС» животных не пишут.

Кстати, ранее ГПК тоже отчитывался о мертвых животных на границе. Так, 13 января там рассказали, сколько животных страдают «от политических решений Польши» и остаются «заложниками».

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В свою очередь депутаты и сенаторы Беларуси жаловались на польский 5-метровый забор:

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И даже отправляли письмо своим коллегам в парламент Италии:

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