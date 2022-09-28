В ГПК Беларуси насчитали 31 мертвое животное, обнаруженное пограничниками за год
В Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси сообщили, что за год обнаружили 31 животное, умершее на границе с Евросоюзом.
28 сентября в ведомстве обвинили в убийстве оленя литовский забор на границе с Беларусью.
«Зверь получил смертельные ранения, пытаясь перебраться через острое литовское заграждение», — заявили там и опубликовали видео с мертвым животным.
А также сообщили, что с сентября 2021 года насчитали «31 факт падежа представителей фауны от опасных заграждений ЕС, в том числе и на сопредельной территории».
Кроме того, белорусские пограничники обратили внимание, что в европейских СМИ о «павших из-за пограничных заборов ЕС» животных не пишут.
Кстати, ранее ГПК тоже отчитывался о мертвых животных на границе. Так, 13 января там рассказали, сколько животных страдают «от политических решений Польши» и остаются «заложниками».
В свою очередь депутаты и сенаторы Беларуси жаловались на польский 5-метровый забор:
И даже отправляли письмо своим коллегам в парламент Италии: