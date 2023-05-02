В Госдуме предложили россиянам заменить Tinder "безалкогольными дискотеками". Это что такое?

Опубликовано: 02.05.2023 19:49 , Обновлено: 02.05.2023

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, депутат от ЛДПР, оперативно отреагировал (прим. 8 часов) на известие о том, что сервис онлайн-знакомств Tinder решил уйти из России и заблокировать доступ жителям страны.

Взамен, российский функционер предложил россиянам приходить на некие партийные дискотеки, которые организует ЛДПР.

“Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder. Особенно - в Москве. Это город, в котором свирепствует одиночество. Мы возобновим практику проведения в наших районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Не оставим одинокие сердца без помощи”, - пообещал Борис Чернышёв.

По его словам, день блокировки доступа к сервису россиянам приходится на пятницу. “Очень удачный день. Ведь это - пятница. А пятница у нас самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь”, - замечтался российский депутат.

Ранее Телеграф сообщил, что директор компании, владеющей Tinder, заявил, что сервис уйдет из России из-за выдачи ордера МУС на арест Путина. По его словам, бизнес должен быть ответственным, следовать морали и соблюдать законы.

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