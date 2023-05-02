Tinder объявил об уходе из России. Что будет с белорусами?

Опубликовано: 02.05.2023 14:03 , Обновлено: 02.05.2023

Один из самых популярных в мире сервисов онлайн-знакомств Tinder объявил 2 мая, что закроет свою деятельность на территории России. Всем пользователям из РФ с 30 июня ограничат доступ к сайту и приложению. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на годовой отчет компании.

“Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года”, – передает слова в документе издание “Коммерсант”.

«Мы привержены защите прав человека», — заявили в американской компании Match Group, которая владеет сервисом Tinder. Компания, которая также владеет приложениями для знакомств Hinge и PlentyOfFish, ранее сделала несколько публичных заявлений о своей деятельности в России, но призналась, что полный уход из России будет иметь негативные последствия для своего европейского бизнеса.

Что касается Беларуси, то в сообщениях компании наша страна не упоминается. На момент написания новости сервис Tinder в стране доступен для регистрации.

Ранее пользователи из России стали жаловаться на проблемы с Tinder. Там пропадали личные переписки, многие россияне потеряли возможность найти пару, а сам сервис стал работать нестабильно, но только на территории РФ. Позднее в западных СМИ появилась информация, что российские спецслужбы с помощью этого сервиса знакомств пытались вербовать чиновников и военных, шантажируя информацией, полученной на нем.