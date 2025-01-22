В Европарламенте призвали усилить санкции против официального Минска

Опубликовано: 22.01.2025 15:13 , Обновлено: 22.01.2025

Европейский парламент в среду, 22 января, принял резолюцию по выборам президента Беларуси, которые официально завершатся только в это воскресенье, 26 января. Евродепутаты призвали страны ЕС объявить эти выборы "фиктивными" и расширить и усилить санкции в отношении лиц и организаций, связанных с официальным Минском.

Как следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания Европарламента на официальном сайте законодательного органа ЕС, за принятие резолюции проголосовали 429 депутатов, против высказались 205, воздержались 23 человека.

Судя по заявлению Европарламента, там уже считают действующего президента Беларуси Александра Лукашенко победителем на предстоящих выборах. Их в Европарламенте назвали “фиктивными”, а кандидатов, составивших конкуренцию на выборах действующему главе государства - “формальными”. При этом депутаты выразили свою “непоколебимую поддержку белорусскому народу в его стремлении к демократии, свободе и правам человека”.

Поддержавшие резолюцию депутаты призвали государства-члены ЕС и международное сообщество в целом “не признавать легитимность” Лукашенко в качестве главы государства после завершения голосования. Более того, они призвали ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции в отношении лиц и организаций, которые поддерживают политику, проводимую официальным Минском.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство иностранных дел Беларуси 22 января заявило о “грубейшем вмешательстве в суверенные дела” Республики на фоне президентской избирательной кампании, “неприемлемыми для суверенной Беларуси”. В МИД также предупредили, что любые подобные попытки “будут иметь соответствующий ответ”.

«Расписываются в своем бессилии» — МИД обвинил ЕС во вмешательстве в суверенные дела Беларуси