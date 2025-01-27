В ЦИК рассказали, сколько сотен бюллетеней вынесли белорусы с участков для голосования

Опубликовано: 27.01.2025 11:42 , Обновлено: 27.01.2025

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко 27 января заявил, что во время президентских выборов порядка 600 бюллетеней предположительно были вынесены с участков для голосования по всей стране.

Такую информацию глава ЦИК озвучил, рассказывая о фактах административных правонарушений избирателей, зафиксированных наблюдателями в ходе голосования. В их числе были как попытки сфотографировать заполненные бюллетени для голосования, так и попытки вынести бюллетени за пределы помещений для голосования.

Карпенко отметил, что тему выноса бюллетеней для голосования “активно муссировали за границей”. По его словам, некоторым белорусам за это предлагали деньги, но сделать эту практику массовой не удалось - 600 бюллетеней, которые, предположительно, вынести удалось, Карпенко не стал рассматривать как “массовый” феномен.

“Даже не смогли по одному бюллетеню с каждого участка вынести. Вот так они работали усиленно”, - резюмировал глава ЦИК.

Он особо подчеркнул, что ни от граждан, ни от наблюдателей не поступило каких-либо жалоб на нарушения требований избирательного законодательства, которые бы могли повлиять на итоги выборов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что за фото с заполненным бюллетенем или его вынос с участка белорусам, согласно действующему законодательству, грозит штраф в 15 базовых величин (что сегодня равнозначно 630 рублям).

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