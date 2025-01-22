"Работают круглые сутки и без выходных" — В ЦИК рассказали, для кого из белорусов организовали досрочное голосование

Опубликовано: 22.01.2025 19:03 , Обновлено: 22.01.2025

Заместитель председателя Центризбиркома Алексей Башан заявил, что в первый день досрочного голосования на президентских выборах "граждане Беларуси проявили высокую активность". По его словам, наличие самой возможности сделать это заранее — "хороший инструмент избирательной кампании", поскольку в стране есть те, кто "работает круглые сутки и без выходных".

Комментируя результаты первого дня досрочного голосования, зампредседателя ЦИК был убеждён, что “все хотят принять участие”. Поэтому, с его слов, Центризбирком “обеспечил доступность выборов” тем, что дал белорусам такой “хороший инструмент”, как возможность отдать свой голос заранее.

Более того, Башан привёл в пример тех, кому из-за сильной занятости, как он утверждает, сложно прийти на избирательный участок в основной день, поскольку из-за специфики профессии они “работают круглые сутки и без выходных”. При этом кого именно он имел ввиду, зампредседателя не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что Центральная избирательная комиссия Беларуси вечером 21 января отчиталась о явке на избирательные участки в первый день досрочного голосования. По данным ЦИК, по всей стране уже проголосовало 7,81% белорусов.

ЦИК отчитался, сколько белорусов пришло на участки в первый день досрочного голосования