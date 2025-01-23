В ЦИК Беларуси отчитались о явке на президентских выборах за три дня досрочного голосования

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Опубликовано: 23.01.2025 20:42 , Обновлено: 23.01.2025

Центральная избирательная комиссия Беларуси (ЦИК) вечером 23 января отчиталась о том, сколько белорусов посетило избирательные участки за три дня досрочного голосования на президентских выборах. По данным комиссии, по всей стране уже проголосовало 27,15% избирателей. Журналисты Telegraf.news посмотрели, в каком регионе проголосовала почти треть включённых в списки избирателей.

Согласно [link href=“https://t.me/cikbelarus/3199” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link], размещённой в официальном Telegram-канале белорусского ЦИК, в лидерах по явке избирателей осталась Брестская область, где уже отдали свой голос 30,66% граждан. Совсем немного отстаёт Витебская область с результатом 27,47%.

Официальная явка избирателей в остальных регионах за три дня досрочного голосования была следующей:

в Минской области — 27,37%,

в Гродненской области — 27,03%,

в Могилевской области — 26,90%,

в Гомельской области — 25,99%,

в Минске — 25,21%.

Инфографика: ЦИК Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что генпрокуратура инициировала уголовное дело по факту умышленного незаконного сбора и распространения информации о частной жизни и персональных данных более десяти тысяч граждан, которые принимали участие в выборах президента в качестве членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту утечки данных членов избиркомов