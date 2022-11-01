В Чехии не исключили новые санкции ЕС против властей Беларуси

Опубликовано: 01.11.2022 14:29 , Обновлено: 01.11.2022

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил 1 ноября, что ЕС может рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях в отношении Беларуси из-за "ее роли в войне на Украине".

“Определенные санкции против Беларуси уже действуют, но мы не можем допустить, чтобы Беларусь присоединилась к политике России или Россия избежала воздействия санкций через такие страны, как Беларусь”, - заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала после возвращения из Киева.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в свою очередь, обвинил власти Беларуси, что те позволяют России устраивать нападения на Украину, которые “совершаются из белорусского воздушного пространства”. Также чешский министр утверждает, что власти Беларуси поставляют России вооружение для войны в Украине.

Новость Телеграф

В прошлом месяце Минск и Москва объявили о создании совместных сил для защиты белорусских границ, в то время как Украина предупредила, что российские авиационные подразделения перебрасываются на белорусские базы.

Также Телеграф ранее сообщил, что Александр Лукашенко 21 октября во время осмотра образцов белорусских беспилотников на полигоне в Брестской области заявил о том, что эти БПЛА не должны «воевать в Украине».

Лукашенко запретил поставлять белорусские беспилотники на войну в Украине