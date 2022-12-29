В Брестской области упала украинская ракета — Минобороны
На территорию Беларуси 29 октября упала украинская ракета комплекса С-300, заявили в Министерстве обороны.
Инцидент произошел с 10:00 до 11:00.
Появились новые подробности от Минобороны:
Ракету С-300 сбили ПВО Беларуси — Минобороны
Сотрудники Следственного комитета и Министерства обороны сообщили, что устанавливают причины падения. Они рассматривают две версии:
- ракета полетела «не в ту сторону», также как недавно в Польше;
- ракету сбили системы ПВО Беларуси.
О пострадавших информации нет.
В свою очередь в белорусских прогосударственных телеграм-каналах сообщили, что ракета упала на территории Брестской области, возле агрогородка Горбаха Ивановского района:
Накануне стало известно, что 29 декабря Россия снова массировано атаковала Украину ракетами. В Киеве заявили, что РФ выпустила более 120 штук. Взрывы были в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и не только. Работали системы ПВО.
Напомним, месяц назад, в конце ноября, на территории Польшиупала украинская ракета ПВО, которая отклонилась от курса.