В Брестской области упала украинская ракета — Минобороны

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Опубликовано: 29.12.2022 14:29 , Обновлено: 29.12.2022

На территорию Беларуси 29 октября упала украинская ракета комплекса С-300, заявили в Министерстве обороны.

Инцидент произошел с 10:00 до 11:00.

Появились новые подробности от Минобороны:

Ракету С-300 сбили ПВО Беларуси — Минобороны

Сотрудники Следственного комитета и Министерства обороны сообщили, что устанавливают причины падения. Они рассматривают две версии:

ракета полетела «не в ту сторону», также как недавно в Польше;

ракету сбили системы ПВО Беларуси.

О пострадавших информации нет.

В свою очередь в белорусских прогосударственных телеграм-каналах сообщили, что ракета упала на территории Брестской области, возле агрогородка Горбаха Ивановского района:

Накануне стало известно, что 29 декабря Россия снова массировано атаковала Украину ракетами. В Киеве заявили, что РФ выпустила более 120 штук. Взрывы были в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и не только. Работали системы ПВО.

Напомним, месяц назад, в конце ноября, на территории Польшиупала украинская ракета ПВО, которая отклонилась от курса.