В Борисове на автовокзале призвали всех мужчин от 18 до 60 лет прибыть в военкоматы

Опубликовано: 04.01.2023 15:06 , Обновлено: 13.11.2024

Жители Борисова заметили на местном автовокзале в январе 2023 года необычный призыв. Вместо рекламы, на устройстве бегущей строки попросили всех совершеннолетних мужчин в возрасте до 60 лет прибыть в военкоматы или сельисполкомы.

«Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных», - говорится в объявлении.

Но ведь все мужчины уже должны были там побывать в 2022 году. Ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что намерены провести уточнение данных у всех без исключения до конца 2022 года. Такое распоряжение ведомству дал Александр Лукашенко, но там сверку называют плановой.

Кстати, 30 декабря прошлого года военный комиссар Борисова Валерий Романовский заявил в местной прессе, что процесс по сверке учетных данных подходит к завершению. По его словам, мужчины “добросовестно и ответственно отнеслись к данному мероприятию”. “Приятно осознавать, что у нас в Борисове надежный тыл, сильная мужская половина, которой можно гордиться”, - передает его слова газета edinstvo.by.

По всей видимости, всё-таки не все жители Борисова и окрестностей мужского пола и соответствуюшего возраста посетили военкоматы. А может, работники автовокзала забыли сменить бегущую строку.

Ранее представители военкоматов в Минске рассказали 25 декабря в эфире гостелеканала СТВ, кого из белорусов, которые пришли на сверку данных, отправят в итоге на сборы. Там уточнили, что пристально узучают военные специальности прибывших.

В военкомате рассказали, кого из белорусов призовут на сборы по итогам сверки данных