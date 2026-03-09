В «Белавиа» назвали условие для начала полётов в США - «Уже тарифы считали»

Опубликовано: 09.03.2026 08:46 , Обновлено: 09.03.2026

Генеральный директор национального белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец назвал условие, при котором компания начнёт выполнять регулярные рейсы в США. По словам руководителя "Белавиа", у них уже даже просчитаны возможные тарифы на перелёты.

Чергинец, рассказывая в эфире гостелеканала ОНТ о расширении географии полетов, похвастался, что за прошлый год “Белавиа” удалось более чем на 8% увеличить перевозки. Он также упомянул о возможности выполнения полётов в США. По его словам, об этом шла речь ещё в далёком 2019 году, ещё до пандемии вируса COVID-19 и введения санкций против Беларуси.

“Рассматривали такую возможность, мы уже тарифы считали, смотрели, куда можно полететь, и это был не только Нью-Йорк”, - заявил Чергинец.

Этим планам помешали американские и европейские санкции, но теперь, после того, как Вашингтон свои санкции с “Белавиа” снял, в Минске рассчитывают на то, что прерванные планы будут исполнены-таки. Для этого, по словам Чергинца, Беларуси и США необходимо заключить межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

“Его просто сейчас нет”, – объяснил глава “Белавиа”, почему снятие американских санкций с компании до сих пор не привело к открытию прямого авиасообщения между США и Беларусью. При этом Чергинец выразил уверенность, что такое соглашение в будущем всё же будет подписано, а это создаст для компании “юридические возможности” начать работу по этому направлению.

Отметим, что отсутствие профильного межправительственного соглашения - не единственное препятствие для полётов “Белавиа” в США. Мешают в том числе и действующие европейские санкции. На сегодняшний день небо Европы, по сути, закрыто для белорусского национального авиаперевозчика. Его самолётам нельзя не только летать в страны ЕС, но даже использовать их воздушное пространство для транзита.

В «Белавиа» анонсировали полёты в США. Когда?