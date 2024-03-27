В Беларуси запретили оказывать спонсорскую помощь в иностранной валюте. Но есть нюанс

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Опубликовано: 27.03.2024 21:02 , Обновлено: 27.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал Указ № 112, который изменил подходы к предоставлению и использованию безвозмездной (спонсорской) помощи. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

Среди ключевых изменений - ограничения на предоставление спонсорской помощи. Так, ее теперь не смогут оказывать организации с долей государственной собственности 50 и более процентов, если они имеют чистый убыток или просроченную задолженность по платежам в бюджет, выплате зарплаты и пособий.

Указ запретил предоставлять безвозмездную помощь в иностранной валюте. В исключения внесли такую помощь:

для организаций здравоохранения, если они приобретают за границей медицинские изделия или лекарства,

для белорусов, если они получают медпомощь за пределами страны,

для физлиц (команд), которые представляют Беларусь на международных мероприятиях.

При этом указ предоставил возможность оказания спонсорской помощи в виде электронных денег и токенов , а также использовать ее на возмещение расходов, связанных с содержанием производственных зданий, сооружений, благоустройством населенных пунктов.

Отдельные религиозные, благотворительные, спортивные организации и общественные объединения могут использовать безвозмездную помощь для оплаты труда и других хозяйственных расходов.

Также указ увеличил круг тех, кто имеет право на получение данной помощи. В него добавили дипломатические представительства, бизнес-ассоциации (союзы) и объединения (для реализации уставных задач).

Дополнили и список целей. Теперь это также поддержка организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, некоммерческих организаций в сфере охраны окружающей среды, а также поддержка пожарного добровольческого движения.

[info_b]С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Лукашенко разрешил некоторым «иностранцам из недружественных стран» не платить 25% государству. Это касается обязательного взноса при совершении сделок по отчуждению имущества.

Лукашенко разрешил некоторым «иностранцам из недружественных стран» не платить 25% государству. Как поможет белорусам?