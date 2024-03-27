В Беларуси запретили оказывать спонсорскую помощь в иностранной валюте. Но есть нюанс
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал Указ № 112, который изменил подходы к предоставлению и использованию безвозмездной (спонсорской) помощи. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.
Среди ключевых изменений - ограничения на предоставление спонсорской помощи. Так, ее теперь не смогут оказывать организации с долей государственной собственности 50 и более процентов, если они имеют чистый убыток или просроченную задолженность по платежам в бюджет, выплате зарплаты и пособий.
Указ запретил предоставлять безвозмездную помощь в иностранной валюте. В исключения внесли такую помощь:
- для организаций здравоохранения, если они приобретают за границей медицинские изделия или лекарства,
- для белорусов, если они получают медпомощь за пределами страны,
- для физлиц (команд), которые представляют Беларусь на международных мероприятиях.
При этом указ предоставил возможность оказания спонсорской помощи в виде электронных денег и токенов , а также использовать ее на возмещение расходов, связанных с содержанием производственных зданий, сооружений, благоустройством населенных пунктов.
Отдельные религиозные, благотворительные, спортивные организации и общественные объединения могут использовать безвозмездную помощь для оплаты труда и других хозяйственных расходов.
Также указ увеличил круг тех, кто имеет право на получение данной помощи. В него добавили дипломатические представительства, бизнес-ассоциации (союзы) и объединения (для реализации уставных задач).
Дополнили и список целей. Теперь это также поддержка организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, некоммерческих организаций в сфере охраны окружающей среды, а также поддержка пожарного добровольческого движения.
[info_b]С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказывал, что Лукашенко разрешил некоторым «иностранцам из недружественных стран» не платить 25% государству. Это касается обязательного взноса при совершении сделок по отчуждению имущества.
Лукашенко разрешил некоторым «иностранцам из недружественных стран» не платить 25% государству. Как поможет белорусам?